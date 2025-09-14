Country pop po slovensko: 2nite preseneča s svežim zvokom
Jan Car, ki stoji za umetniškim imenom 2nite, predstavlja novo skladbo Mercedes 94. Country pop skladba prinaša novo širino v avtorstvu in produkciji mladega glasbenika, ki nas je navdušil že s skladbami Ni mi več žou in Tebi bi pel. Nalezljivim pop melodijam, s katerimi se nam je že predstavil v preteklosti, je tokrat dodal country noto, zgodba pa nas popelje na pot o svobodi in osebnem iskanju.
V skladbi se prepletajo nostalgija, ljubezen in neustavljiva želja po uspehu in napredku. 2nite se v svojem glasbenem izrazu ne omejuje na žanre, kot samostojni izvajalec vse ustvari sam, in tudi tokrat je tako. Vse, kar slišite – avtorstvo, produkcija, miks –, nosi njegov podpis. 2nite je svojo glasbeno pot začel pred dvema letoma s pesmijo Ni mi več žou. V dveh letih je izdal EP in vrsto singlov in ima kljub mladosti zvesto bazo oboževalcev, kar dokazujejo tudi številke na pretočnih platformah.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.