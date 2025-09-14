Country pop po slovensko: 2nite preseneča s svežim zvokom

Jan Car, ki stoji za umetniškim imenom 2nite, predstavlja novo skladbo Mercedes 94. Country pop skladba prinaša novo širino v avtorstvu in produkciji mladega glasbenika, ki nas je navdušil že s skladbami Ni mi več žou in Tebi bi pel. Nalezljivim pop melodijam, s katerimi se nam je že predstavil v preteklosti, je tokrat dodal country noto, zgodba pa nas popelje na pot o svobodi in osebnem iskanju.

V skladbi se prepletajo nostalgija, ljubezen in neustavljiva želja po uspehu in napredku. 2nite se v svojem glasbenem izrazu ne omejuje na žanre, kot samostojni izvajalec vse ustvari sam, in tudi tokrat je tako. Vse, kar slišite – avtorstvo, produkcija, miks –, nosi njegov podpis. 2nite je svojo glasbeno pot začel pred dvema letoma s pesmijo Ni mi več žou. V dveh letih je izdal EP in vrsto singlov in ima kljub mladosti zvesto bazo oboževalcev, kar dokazujejo tudi številke na pretočnih platformah.