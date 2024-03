Članu ansambla Modrijani tudi voziček zelo pristaja (FOTO)

Decembra, nekaj dni pred božičem, so Modrijani objavili veselo novico, da so bogatejši za še enega člana. Njihov kitarist Peter Oset je namreč drugič postal očka. Rodil se mu je drugi sin, prvorojenec, danes enajstletni Val, pa je dobil polbrata Adama. Za Petra je bilo to gotovo najlepše božično darilo.

Novice so bili zelo veseli tudi preostali modrijani – Blaž, ki bo letos prav tako še drugič postal očka, Franjo, Rok in Sergije, ki so pred dnevi objavili fotografijo, na kateri Peter, ki je po poklicu učitelj razrednega pouka, ponosno potiska voziček. In to ne po mestnih ulicah, temveč v naravi, med sadovnjaki, zato ne dvomimo, da se je mlada družinica nadihala svežega zraka, Peter pa si je nabral moči za nove podvige.

Modrijani so namreč vseskozi zelo aktivni. Minulo soboto so se mudili tudi v studiu Televizije Slovenija, in sicer na snemanju nove razvedrilne oddaje Glasbeni pozdrav. V njej so bili gostje skupaj s pevcem Silvom Pliberškom, videli pa jih bomo lahko v oddaji, ki bo na sporedu 29. marca.