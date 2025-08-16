Članica podmladka Janševe SDS ganila: »Ne bi mogla biti bolj hvaležna zate Tim in za tale mali čudež!« (VIDEO)
Zala Klopčič, vplivnica in mlada političarka, ki je ena izmed bolj znanih članic podmladka SDS, je javnost obvestila o veselem pričakovanju. Tako je na družabnem omrežju pokazala nosečniški trebušček.
Ob čustvenem posnetku, kjer se vidi, kako je bilo na ultrazvoku, je zapisala: »Še malo … Ne bi mogla biti bolj hvaležna zate Tim in za tale mali čudež!«
Mnogim čestitkam se pridružujemo tudi v uredništvu Slovenskih novic.
