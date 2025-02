Članica Janševega podmladka o ljubezni, idealih in pornografiji: »Vsi mislijo, da bo samo zabava, potovanja, večerje ...« (VIDEO)

Zala Klopčič, vplivnica in vidna članica Slovenske demokratske mladine, je vse bolj odmevna na slovenski sceni. Tako je nedavno gostovala v oddaji Biseri modrosti z Anando na ETV.

V daljšem pogovoru, ki so ga naslovili Zala Klopčič ne hodi po uhojenih stopinjah, se je meddrugim razgovorila o ljubezni in zvezah. Tako je prepričana, da je mladim res težko najti resno zvezo, povsod so namreč distrakcije in ideali, ob katerih je težko leta in leta vztrajati ob človeku, ki seveda ni popoln.

»V tem svetu imamo na voljo tok enih distrakcij, kot je na primer pornografija al pa filmi knjige. Tam so prikazani res neki ideali. Telesni in same karakteristike človeka. Kakšna je perfektna ženska, kakšen je perfekten moški, mišičast, sposoben, visok zagorel,,,! Imamo tok visoke standarde, da se težko ustališ v zvezi in takoj ko pride nek problem je naša družba naravnana tako-aha saj nima veze, pojdi narazen, boš našla enga druzga. Noben nas ne uči, da je za zvezo potrebno res dobesedno garanje in mladi enostavno niso vzgojeni v tej smeri, vsi mislijo, da bo v zvezi vse lahko, vse super, da bo samo zabava, potovanja, večerje, potem pa ko mine faza teh medenih tednov, potem pa obupajo,« je povedala Zala Klopčič.