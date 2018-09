Zvezdniški prazniki trte in vina

Zabavni Klemen je nasmejal trgače. FOTO: RAJKO LUKAČIĆ

Miha in harmonika med trtami v Križu pri Sežani FOTO: OSEBNI ARHIV

Nuša je bila letos na dveh trgatvah, v prihodnje pa bo preverila, kako napredujejo njene sadike v Jeruzalemu. FOTO: OSEBNI ARHIV

Na vinogradniškem prazniku ne sme manjkati aktualna vinska kraljica Katarina Pungračič, ki je nazdravila s Sašom Udovičem. FOTO: RAJKO LUKAČIĆ

trt vrste šipon ima Nuša Derenda pri Jeruzalemu.

Jasna je malo obirala, predvsem pa skrbela, da trgači niso bili žejni. FOTO: FACEBOOK

»Od vseh opravil sem najraje nosil brento, ki je bila na mojih prvih trgatvah skoraj večja od mene.«

Trte so letos bogato obrodile in trgatev v vinograde vabi ljubitelje vina. Med njimi je tudi veliko znanih, ki redno obiskujejo ta priljubljeni običaj, prepleten s petjem, smehom, odlično hrano in okušanjem sadov preteklih letin.Vinska kultura in tradicija, povezana z rujno kapljico, imata v naši deželi prav posebno mesto. Sprehodili smo se po različnih vinorodnih okoliših in naleteli na znane obraze, ki so bodisi iz vinarskih družin bodisi so zgolj navdušeni trgači.Pod Gorjanci, v vasi Gabrje, smo obiskali, da bi izvedeli čim več zanimivih detajlov, povezanih z omenjenim običajem. Tisti dan so se ravno spravili na trte modre frankinje in ni skrivnost, da s svojim vinom oskrbujejo nemalo gostiln po Sloveniji.»Odnos do tega vinogradniškega praznika se skozi desetletja ni izgubil in še vedno mu namenjamo vso ljubezen. Trgatev je razdeljena na več dni in najpogosteje se nam pridružijo sorodniki, prijatelji, skratka vsi, ki vedo, da ne gre zgolj za zabavo, saj je treba pobrati ogromno grozdja. Za kakšno hudo žurko po opravljenem delu nihče nima niti volje, še manj energije. Oče in mama vselej poskrbita za slastno kosilo in nato se gosti pozno popoldne poslovijo, mi pa se posvetimo opravilom v kleti. To nikakor ni žur do jutranjih ur, kot si marsikdo predstavlja,« nas poduči in doda, kako se nekateri tik pred zdajci ognejo prihodu v vinograd.»Sploh slavni prijatelji, teh sicer nimam veliko, želijo več mesecev vnaprej vedeti, kdaj bo trgatev, kar je seveda nemogoče napovedati. Vse je odvisno od vremenskih razmere, deževni tedni so povzročilo veliko gnilobe, zato smo morali biti še posebno pozorni in se je vse skupaj zavleklo. Kljub vsemu smo jo dobro odnesli, toča nas ni prizadela in letina bo dobra,« še izvemo od voditeljice, ki je imela tudi letos posebno nalogo. »Poleg trganja sem bila zadolžena za to, da preostali trgači niso bili žejni. Z veliko košaro ohlajenega vina sem se podila med trtami in gasila suha grla. Bilo je peklensko vroče, zato sem se morala še bolj potruditi,« se nasmehne in prisluhne vriskom s sosednjih gričev.Za dobro voljo je na drugem koncu skrbel, posebni gost tradicionalne VIP-trgatve v idilični zidanici Malek pri Jeruzalemu.Tam je v organizaciji vinogradniške družine Puklavec Family Wines potekal pravi vinski šov. Igralec in mojster imitacij je z oponašanjeminposkrbel za odlično razpoloženje, na svoj račun so prišli tudi gosti iz Hrvaške.Ni jim prizanesel, ko je zapel v njihovem jeziku 'sad je tu sve EU' in sprožil salve smeha. Pred nastopom, med njim in po njem se je žeji navkljub vzdržal alkoholnih hlapov, a je vseeno ostal prešerne volje in pripravljen na druženje, ki je tokrat potekalo brez, ene redkih pevk s svojimi trtami v tem čarobnem vinogradu.»Posadila sem 10 trt sorte šipon in postala njihova ponosna lastnica. Žal mi čas tokrat ni dopustil, da bi se prepričala, ali so že obrodile, saj sem morala biti na razpolago pri domači trgatvi. Zidanica in vinograd sta del naše tradicije, o vseh zakonitostih so nas podučili starši. Zdaj je brat odgovoren za to področje in kljub napornemu urniku se trudimo ohraniti običaje v našem Bizeljsko-Sremiškem okolišu,« pove Nuša, navdušena nad povezovalnim učinkom družinskih trgatev.Odpravimo se še na južni vinorodni predel, kjer je svoje prve izkušnje s trtami nabiral. »Kot otrok sem s starši vedno hodil v Belo krajino, tam se je običajno zbrala vsa naša žlahta. Od vseh opravil sem najraje nosil brento, ki je bila na mojih prvih trgatvah skoraj večja od mene. Hecna je bila tudi anekdota s torto, saj se je teta domislila, da bomo zdaj, ko smo vsi na kupu, lahko praznovali svoje rojstne dneve, in tako je samo dodajala ter odvzemala svečke na torti ter nas fotografirala. Iznajdljivo je ovekovečila dva praznika – našega osebnega ter vinarskega,« nas popelje skozi svoje prve vinogradniške spomine in navdušeno privije, kako lepo je trgati grozdje na Krasu in v Brdih.