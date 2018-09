Znani pevec ne sme v resničnostni šov, ima spolno prenosljivo bolezen

Po svetu vlada manija resničnostnih šovov. Od pevskih, kuharskih pa vse do takih, kjer ljudi združijo na pustem otoku, da se lahko dodobra spoznajo v vseh smislih. Pri tem pa je treba zadostiti vsaj osnovnim standardom, predvsem z gledišča zdravja in varnosti. Mnogi kandidate zato testirajo tudi na spolno prenosljive bolezni. V Srbiji so nekega pevca, menda večnega zapeljivca, želeli v šovu Zadruga, a so ga kaj hitro črtali s seznama. Test je namreč razkril, da je pozitiven na eno od sicer ozdravljivih spolnih bolezni. Moški je bil, ko so mu sporočili vest, menda obupan, sploh zaradi tega, ker ima partnerico. Ko se bo pozdravil, ga utegnejo vseeno vključiti v šov.



Kako pa je s tem pri nas? S Planet TV sporočajo, da »produkcijske ekipe resničnostnih šovov vedno pristopijo k projektom profesionalno in v okvirih, ki jih določa zakonodaja za posamezno področje. Pred vstopom v kateri koli resničnostni šov in seveda tudi pred vstopom v Bar so bili vsi tekmovalci tako na zdravstvenem kot tudi psihološkem pregledu. Prav tako se tekmovalcem nudi zdravniška pomoč med trajanjem samega šova.« Bar je pri tem nekoliko specifičen, saj morajo tekmovalci zadostiti standardom HACCP. »So pa v preteklih resničnostnih šovih že bili primeri, v katerih je bil kakšen kandidat zavrnjen zaradi neizpolnjevanja zdravstvenih kriterijev. Na primer pri šovu The Biggest Loser Slovenija morajo biti tekmovalci kljub prekomerni teži še vedno v dovolj dobrem zdravstvenem stanju, da lahko prenesejo napore izgubljanja teže s fizično vadbo,« so dodali in izpostavili, da noben tekmovalec ni bil izključen z nabora zaradi slabega zdravja ali spolno prenosljivih bolezni.



Vprašali smo tudi na Pro Plus, na programu katerih predvajajo več različnih resničnostnih šovov. »Zdravstveno stanje in varnost naših tekmovalcev je na prvem mestu, tako da pred vstopom opravijo zdravstveni pregled. V preteklosti se je že zgodilo, da smo jih na podlagi zdravstvenega mnenja zavrnili vstop v resničnostni šov. O razlogih zaradi osebnih podatkov tekmovalcev ne bomo govorili.«