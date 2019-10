Znanemu Slovencu zaradi dolga zarubili še kuhinjo

Na Celovški cesti, na isti hišni številki kot pred dvema letoma , bo danes javna dražba premičnin pri nekdanjem barovcu. Javnosti bo izvršitelj ponudil v odkup LCD-televizorja (izklicna cena za enega znaša 250, za drugega 200 evrov), visoko omaro z drsnimi vrati (300 evrov) in kuhinjo – spodnje in zgornje elemente (450 evrov), vse skupaj vredno 1200 evrov. Gre za prvo javno dražbo, če bo neuspešna, sledi verjetno še druga, na kateri pa so cene praviloma nižje.Dražba je sklicana, ker Srbu dolguje enemu od ponudnikov mobilnih, internetnih in televizijskih storitev preko 2500 evrov. Januarja 2017, ko je potekala prejšnja dražba , je mobilnemu operaterju dolgoval dobrih 1200 evrov.V resničnostnemu šovu Bar na Planet TV si je bil Joel precej blizu z. Ta se je nedavno morala zagovarjati na sodišču, v kateri zadevi, pa preverite na povezavi