Znanega Slovenca zagrabila panika

Stari maček šova Vse je mogoče, ki ga ob sobotah predvajajo na prvem programu nacionalke, Miha Brajnik, je voditelju Bojanu Emeršiču in s tem širni Sloveniji zaupal, kdaj je nazadnje doživel paniko.



»Zgodilo se je v ljubljanski Kristalni palači, kjer imajo panoramsko dvigalo,« je zgodbo začel igralec in voditelj. Problem se pojavi, ker je Brajnik pred vstopom v dvigalo stopil na pasji drak, v dvigalu pa je bilo kar osem oseb. »Smrdelo je, vsi so gledali ven, jaz pa sem komentiral, 'o, kako lepe so Jarše'.« Malo panike pa je bilo, je zaključil Brajnik, ki je sicer javnosti dobro poznan po svojem duhovičenju.