Znana Slovenka iskreno o povečanju prsi: Zdi se ti, kot da telo gori

je v svojem novem videu iskreno priznala, da si je dala povečati prsi, in odgovorila na vsa vprašanja v zvezi s postopkom. Povedala, da se je z mislijo o povečanju prvič srečala pri 15 letih, saj je bila edina ženska v družini, ki je imela majhne prsi. Potem ko se je še bolj resno začela ukvarjati z intenzivno vadbo, je izgubila celotno oprsje in želja po povečanju je bila vse močnejša.Svojim sledilcem je povedala, kako je izbrala kirurga, kako je vse skupaj povedala staršem in kako je potekal celoten postopek. Zase pravi, da ima visok prag bolečine, zato je bolečino takoj po operacijo ocenila s številko 8 na lestvici od 1 do 10. Operacijo jo je stala dobrih 3.000 evrov, najbolj jo je pri odločitvi podpiral oče.​Povedala je tudi, da je najbolj čuden in boleč občutek doživela prvi dan po operaciji. Ko se je zbudila, jo je v predelu prsi zategovalo, občutek je imela, kot da ji ta del telesa gori. V videu je sodeloval tudi lepotni kirurg, ki je na nekatera vprašanja odgovoril še s strokovnega vidika.