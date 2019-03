FOTO: Slovenska pevka neprepoznavna, našemila se je v psa

Pustne norčije so navdihnile tudi znane Slovence, ki so se na pustno soboto našemili v najrazličnejše maske – v filmske like in fantazijska bitja, celo v domače ljubljence. Vilinka Ana Klašnja: .embed-container {position: relative; padding-bottom: 120%; height: 0; overflow: hidden;} .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed {