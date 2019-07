Zmagovalec Kmetije žrtev spletne prevare

Letos je navduševal v šovu Zvezde plešejo. FOTO: Miro Majcen

S prevaro nikakor nisem povezan.

Na spletu se je pojavil članek, v katerem naj bi zmagovalec lanske Kmetijevoditeljurazlagal, da naj bi svojo denarno nagrado brezglavo zapravljal za drage avtomobile in preostali luksuz. Več kot očitno gre za spletno prevaro, Franka pa so nanjo opozorili prijatelji in znanci.»S prevaro nikakor nisem povezan. Neverjetno je, koliko ljudi mi je pisalo v zvezi s tem,« pravi mladi Primorec, ki je letos navduševal tudi v plesnem šovu Zvezde plešejo. Zadevo je menda hotel prijaviti policiji, a so mu dejali, da ne morejo kaj dosti narediti v zvezi s primerom.Franko je ob tem še dodal, da je zanimivo, kakšen tekst je avtor spisal in da je veliko stvari v njem v neskladju z njegovim karakterjem. »Tudi če bi imel toliko denarja, ga verjetno ne bi tako zapravljal,« je komentiral stavek, da naj bi denar zapravljal kot vodo, saj ga lahko.