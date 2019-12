Zmago Jelinčič izpraznil Monikine omare: poglejte, kaj vse je na seznamu (FOTO)

Dogovor med zakoncema Jelinčič, ki ni bil spoštovan



Kmalu nekdanja zakoncainsvojo ločitveno vojno nadaljujeta tudi zunaj sodišč. Potem ko sta se prejšnji teden spet srečala na okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer poteka pravda, v kateri politik od za zdaj še žene zahteva vračilo 667 tisoč evrov vrednega darila , smo na Bleiweisovi 13, kjer ima sedež tudi Slovenska nacionalna stranka (SNS), zjutraj okoli 8. ure opazili selitveni kombi.Na sodišču je bilo dogovorjeno, da bo Monika po svoje obleke in druge malenkosti prišla v ponedeljek ob 15. uri, a je ob dogovorjenem času v nekdanji skupni dom ni bilo. Jelinčič je zato spakiral njene stvari, vse fotografiral, poklical selitveni servis in varnostnike – pred dnevi je dejal, da je iz hiše, ko njega ni bilo, izginilo nekaj stvari – ter škatle naložil v selitveni kombi. Ta je stvari, med drugim 10 škatel z oblačili in 35 škatel s čevlji, odpeljal v skladišče, kjer jih bo Monika lahko prevzela.Potem ko je septembra odjeknila vest, da je skoraj 16-letnega zakona Zmaga in Monike konec, ker se je ona odselila k sedem let mlajšemu ljubimcu, sta starša dveh mladoletnih deklic začela prati umazano perilo v javnosti. Jelinčič med drugim na sodišču od žene, ki ji očita razdrtje družine, zahteva vrnitev darila. Leta 2011 je prvak SNS svoji precej mlajši ženi dal denar za nakup parcele v obalni Semedeli od Mestne občine Koper. Nakup na dražbi je uspel, tri leta kasneje pa sta zakonca podpisala darilno pogodbo o tem. Ob ločitvi Jelinčič vztraja, da je bil omenjeni denar pridobljen iz njegovega premoženja, kmalu bodoča nekdanja žena pa zatrjuje, da je bilo premoženje skupno. Jelinčič je na sodišču prejšnji teden dejal, da je Moniki pripravljen dati en odstotek celotnega premoženja.