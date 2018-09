Žiga zahteva odgovore: Kakšne namene imaš ti z mano? 

Žiga in Lara med pogovorom v kopalnici. FOTO: Planet TV

Žiga in Lara med pogovorom v kopalnici. FOTO: Planet TV

Iskrice, ki so se v šovu Bar že prvo noč vnele medinše kar tlijo, kot kaže, pa je Žiga nekoliko bolj resno pristopil k vsemu skupaj kot Lara. Razmišlja namreč že o tem, kakšna je njuna prihodnost in kako se bodo stvari med njima odvijale, ko se šov konča.»Ko prideva ven, kakšne namene imaš ti?« jo je povprašal med objemanjem v kopalnici. »A ti razumeš, da je odvisno od tega, ali bo kdo izmed naju zmagal? Ali grem jaz naslednji teden ven ali greš ti decembra. Če bom zmagala, bo drug scenarij, kot če ne zmagam. A razumeš? Kaj si me hotel zdaj vprašati?« mu je odgovorila Lara.Žigo pa je vseeno še vedno zanimalo, kakšne namene ima z njim, ali so resni ter ali imata zunaj kaj možnosti, a odgovora na to vprašanje za zdaj še ni dobil.