Žiga iz Bara prejema nespodobna povabila: ponudil mu je 300 evrov

Žiga je tudi navdušen ribič. FOTO: osebni arhiv

Lara in Žiga v Baru. FOTO: Planet TV

iz Šmartnega ob Paki je moral Bar na Planet TV zapustiti v soboto, ko se je na vročem stolu pomeril s svojo simpatijo. Simpatičnega 22-letnika si je širna Slovenija poleg natakarskih veščin zapomnila tudi po divjih nočeh, ko sta se z Laro predajala strastem. Žigo, ki je mesto v Baru prepustil Lari, so po prihodu iz šova pričakale številne ponudbe za delo. Tudi mi smo ga ujeli ravno na poti na sestanek.Prvih nekaj dni mi je telefon neprestano zvonil. Na facebooku in instagramu sem imel vse skupaj tisoč prošenj. Vse sem sprejel, na vsa sporočila sem odgovoril. Sicer ne mislim biti cele dneve na telefonu, ampak slej kot prej najdem čas, da odpišem. Prvi večer sem bil z družino, s svojimi podporniki, ki so me spremljali od začetka, drugi dan sem preživel s kolegi, zdaj pa sem večinoma ves čas na terenu.Tega je bilo veliko in pa tudi mnogo čudnih vprašanj, takih osebnih, čeprav sem že javno povedal, da trenutno ne iščem ničesar. Pisal mi je tudi en tip, da bi mi plačal 300 evrov, če se dobim z njim zasebno. Odgovoril sem, da tako ne bo šlo. Mislim, da sem v Baru jasno pokazal, da nisem zagret za moške, me je pa to vprašanje neprijetno presenetilo.Nikoli nisem bil tak, da bi imel dve ali tri naenkrat. Imel sem priložnost, ampak sem zavrnil, če je bilo v igri kaj drugega. Dokler z eno ne razčistim, kaj in kako, ne grem dalje. Ne bom šel dalje, dokler Lara ne pride ven in dokler se zunaj ne pogovoriva. Dogovorjena sva, da bova šla na večerjo, da se še zunaj spoznava.Bomo morali pa zdržati (smeh).Nekateri so ocenjevali po tem, kar so videli po televiziji, drugi me poznajo in vedo, da je zadeva na televiziji prikazana popolnoma drugače, kot je v resnici bilo, izpostavijo samo negativne stvari. Verjeli so mi, da nisem bil kar tako z njo.En teden si bom vzel prosto, potem bomo pa videli, kako in kaj. Prejel sem že neke ponudbe, ki jih moram preveriti in se z ljudmi sestati tudi osebno. Danes in jutri sem že nekaj zmenjen. Bomo videli. V najslabšem primeru se bom vrnil v Avstrijo. Tam je plača boljša in pa na sploh situacija. Vseeno pa bi raje ostal v Sloveniji pri družini in ob prijateljih, četudi bi zaslužil 200, 300 evrov manj.Za zdaj imam namen ostati v gostinstvu, čeprav me v šovu niso prikazovali kot dobrega delavca na rajonu, kljub temu da je to Bar in ne Big Brother. V Sloveniji nimaš niti priložnost pokazati, kaj znaš. Ampak dobro. Zame je pomembno, da sem pri sebi razčistil določene stvari, naredil nekaj na sebi in se ne obremenjujem z negativo.