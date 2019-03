Že v prvi oddaji Zvezde plešejo na robu joka

Tinkara Fortuna FOTO: Pop Tv

insta se prva zavrtela na odru nove sezone oddaje Zvezde plešejo. Denis, znan izpred mnogih let, ko je po Sloveniji prepeval in plesal s skupino Game Over, je s svojo soplesalko zaplesal salso. In to kar na pesem njegove nekdanje skupine Ubila si del mene.Žirija je bila navdušena, a od njega pričakuje še več. Skorajda solzavo pa je bilo v t. i. salonu, kjer so nastope opazovali nekateri sodelujoči v šovu. Med njimi tudi, nekdaj pevka v zasedbi Bepop. »Skorajda jočem. Denisov nastop je bil zame zelo čustven, saj sem se spomnila let, ko smo skupaj nastopali na turneji.« Iskreno mu je tudi zaploskala.