Že prvo noč vroče v Ljubezni po domače

Mama bratov Hafner, Jake in Gašperja, ki v šovu Ljubezen po domače iščeta sorodno dušo, po prvi noči ni najzadovoljnejša. Ponočevali so, kar ji ni prav, sploh ker se je to zgodilo med tednom. Fanta sta ob maminem žuganju gledala v tla, na koncu pa ji namenila objem. Povedala jima je, da so bili preglasni in da na kmetiji takšno obnašanje enostavno ni sprejemljivo. Jo je pa navdušila Patricija, ki se je prejšnjo noč zabavala, kljub temu pa zgodaj vstala in poprijela za delo. Prav ona se je, potem ko jih je Hafnerjeva rahlo okarala, pošalila, češ da žurov več ne bo, zato ona odhaja. Kaj se je ponoči dogajalo, ni čisto jasno. Je pa Patricija razkrila, da je bilo energično.

Zmenek v dvoje

A le malo kasneje je Patricija zašla v manjšo krizo. Gašper jo je zato odpeljal na sámo, na zmenek. Povedal je, da si želi, da ostane. Pogovor je ob kozarčku vse gladkeje tekel, bradati mož pa je zbral pogum, jo božal in objemal ter poljubil na čelo. Med drugim ji je dejal, da se ji v očeh vidi, da ima dobro srce.



Zdi pa se, da je Patricija Gašperja omrežila že prej. Pred kamero, ko je ni bilo ob njem, je povedal, da jo je že prej pogledoval. Všeč mu je bilo, ko jo je videl v hlevu v pajkicah. Najbolj pa mu je všeč njen nasmešek: »Sproščen nasmeh in iskrica v očeh. To je, kar pri punci iščem.« Čeprav je na začetku Patricija dejala, da bi se Gašper moral zresniti, je po zmenku dejala, da bi se dobro ujela, le da bi ga morala malo 'bremzati'.