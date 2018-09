Zdenka v solzah: »Dva dni pred smrtjo sem ga vprašala, ali ga kaj boli …«

Na Kmetiji je Zdenka razkrila svojo pretresljivo zgodbo. Zdenka je bila poročena 42 let in še vedno žaluje za soprogom, ki je umrl pred osmimi meseci. »Ne bi si dovolila, da bi se s kom zapletla, ker bi s tem tudi zelo razočarala svojo družino,« je povedala. Nato je opisala eno zadnjih srečanj z možem v bolnišnici: »Štirinajst dni, preden je umrl, sva bili z vnučko pri njem. Začela sem jokati in me je vprašala, zakaj jočem. Mož ji je odgovoril, da zato, ker bo babi ostala sama. Tega ne morem pozabiti.«



Zdenka, ki je soproga spoznala na veselici, ima nanj lep spomin in ga seveda ne bo nikoli pozabila. »Dva dni pred smrtjo sem ga vprašala, ali ga kaj boli. Odkimal je in rekel, da nič. To mi je bilo v uteho, samo da ga ni bolelo ...«