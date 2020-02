Zdaj je jasno, kdo bo menjal Bobovnika

Jure Godler. FOTO: Bojan Puhek, Planet TV

Legendarni voditeljse je sinoči poslovil od voditeljskega stolčka v kvizu Lepo je biti milijonar. Na Planet TV so se mu ob tem zahvalili in v izjavi za javnost zapisali, da so izjemno veseli, da je sprejel ta izziv. Prav tako so hvaležni za vso njegovo vloženo energijo in bogate izkušnje. Kako se je v stoti epizodi poslovil od gledalcev in gledalk, preberite tukaj.Čeprav se je Bobovnik poslovil, pa se kviz ne odhaja z malih zaslonov. V novi sezoni, ki bo na Planet TV že kar tretja zapored, so našli zamenjavo za Bobovnika v. »Čeprav je znan predvsem po svojem satiričnem delu, je pronicljivi Jure tudi velik ljubitelj kvizov, predvsem Milijonarja, in se nadvse veseli novega izziva,« so zapisali v izjavi na Planet TV.Godler pa je ob tem dodal: »To je bila ena izmed stvari, ki jih imam na seznamu, kaj bi rad naredil, preden umrem.«Kviz ga je navdušil že leta 1998, ko je prvič prišel na male zaslone. »Spominjam se, da je šlo za prvi, res pravi dramatičen kviz v zgodovini televizije. Nezahteven format in natančno dodelana grafična, zvočna in svetlobna podoba sta ustvarila popoln hit, ki svoj ugled drži še danes.«Kako uspešen bo Godler pri vodenju, bomo lahko že videli v ponedeljek, 2. marca, ko se Milijonar vrača na male zaslone. Ob tem so zapisali še, da bo spremenjena nagradna lestvica. Novost naj bi bila tudi pomoč voditelja.