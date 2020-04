Zaradi virusa brez eksotičnih počitnic

Z ekipo že tri desetletja v radijski oddaji imitira znane osebnosti.

Priljubljeni radijec in humoristje pred kratkim praznoval okroglo obletnico – žlahtnih šestdeset let. Čeprav bi se ob jubileju spodobilo pripraviti veliko zabavo, pa se je Sašo že pred časom odločil, da tega ne bo storil, saj sta se z najdražjoraje odločila za potovanje v eksotične kraje. Tako bi se izognil vsem obveznostim, ki bi bile povezane s praznovanjem, a kaj ko sta na koncu ostala praznih rok.Sašo, ki se vsako zimo odpravi v tople kraje, kjer uživa pod kakšno palmo in se nastavlja sončnim žarkom, medtem ko v Sloveniji nestrpno čakamo konec zime, je letošnji rojstni dan zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom dočakal kar doma na Vrhu nad Višnjo Goro.Čeprav se mu želja po uživanju v oddaljenih krajih ni izpolnila, se je radijec posladkal s svojo najljubšo torto, polnjeno z vaniljevo kremo in sadjem, poleg tega je pred kratkim praznoval še eno prav posebno obletnico – 6. aprila je njegov Radio Ga Ga praznoval kar 30 let delovanja.