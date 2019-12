Zaradi najmanjše napake bi lahko pristal na vozičku

Zdaj lahko pojem največ uro ali dve, ne morem pa nastopati ves večer.

Legendarni glasbenikse je nedavno soočal s težkimi zdravstvenimi težavami, zato letos ne načrtuje tako delavnega decembra, kakršne je imel predvsem zaradi Silvestrskega poljuba minulih 50 let. »V mesecu decembru imam rezerviranih 16 terminov,« je povedal Alfi in poudaril, da ne gre za zahtevne nastope, na katerih bi moral prepevati več ur. »Silvestrovanju se bom letos odpovedal, saj je to zame trenutno prenaporno in nočem ogrožati svojega zdravja. Včasih pa sem v tem času nastopal skoraj vsak dan oziroma tudi po večkrat na dan, in to predvsem zaradi Silvestrskega poljuba,« pravi glasbenik, ki bo letos prvič po več kot 50 letih za silvestrovo ostal doma. »Pred kratkim sem imel zdravstvene težave, prestal sem precej zahtevno operacijo na hrbtenici. Že zaradi najmanjše napake pri posegu bi lahko pristal na vozičku. Zdaj lahko pojem največ uro ali dve, ne morem pa nastopati ves večer, več ur,« je povedal Alfi, ki se mu je tokrat prvič v življenju zgodilo, da je imel toliko zdravstvenih težav. »Sem pa vesel in lahko povem, da se že veliko bolje počutim,« dodaja legendarni glasbenik, ki je septembra letos dopolnil 75 let.