Zaradi Kobala festival prvič brez Celjanov

Upravnica SLG Celje Tina Kosi in celjska podžupanja Breda Arnšek

Marinka Poštrak, dramaturginja in umetniška vodja Prešernovega gledališča Kranj, s Primožem Ekartom

8

predstav bo v tekmovalnem delu.

Komedija je izjemno žlahten, a zaradi svoje lahkotnosti pogosto podcenjen žanr.

Že 28. festival Dnevi komedije, ki ga organizira Slovensko ljudsko gledališče Celje, se je začel s predstavo Prešernovega gledališča Kranj z naslovom Venera v krznu, prva komedijantka večera pa je postala igralkaV Celju bo veselo in bo odzvanjal smeh vse do konca prihodnjega tedna, saj so letošnje Dneve komedije prvič strnili v dva podaljšana konca tedna in se predstave vrstijo od srede do nedelje. Letos bodo v tekmovalnem delu gostili osem predstav slovenskih gledališč, kot ekskluzivno gostovanje pa zunaj tekmovalnega programa festivala izpostavljajo avtorski projekt Govori glasneje! režiserjaSatiričnega gledališča Kerempuh iz Zagreba. Dneve komedije bodo sklenili 17. marca, ko boz bendom uprizoril glasbeno predstavo Prosto po Prešernu.Komedija je izjemno žlahten, a zaradi svoje lahkotnosti pogosto podcenjen žanr, v katerih se avtorji na sproščen način lotevajo tudi resnih tem, pa jim tega nihče ne zameri, čeprav povsem običajnim ljudem, pogosto pa tudi politikom in drugim pomembnežem, v družbi nastavljajo ogledalo. Komedijo že vse od njenega nastanka zanimajo medosebni odnosi, ljubezenski trikotniki, človeške pomanjkljivosti in napake ter razne zagate. »In vse te teme, od ljubezni do človeške neumnosti ter kritike družbe, so dobro zastopane tudi v letošnjih predstavah,« pravi selektoricaDnevi komedije so najbolj prepoznaven kulturni dogodek v knežjem mestu in širše, saj se bo v Celju zbrala vsa slovenska gledališka komedijska smetana. Nekoliko grenak priokus pa vendarle ostaja, saj prvič v zgodovini festivala Celjani na Dnevih komedije nimajo lastne predstave. Spomnimo, da so nameravali v spored uvrstiti komedijo Profesionalci espe, igralca in režiserja, ki je to komedijo poslal tudi na natečaj za izvirno slovensko komedijo in zanjo prejel nagrado.A ko se je izkazalo, da gre za plagiat dela italijanskega avtorjaz originalnim naslovom La prova generale, so Celjani predstavo, ki je premiero doživela konec novembra lani, umaknili s sporeda. Čeprav je Kobal celjskemu gledališču že vrnil 13.000 evrov avtorskega honorarja, ki ga je prejel za omenjeno komedijo, pa dokončni stroški, ki izhajajo iz tega, še niso znani, saj mora gledališče nadomeščati že dogovorjene predstave tudi na drugih slovenskih odrih.Ponekod so se strinjali, da pridejo Celjani na gostovanje z drugo predstavo, ponekod pa so jim odpovedali sodelovanje, zato madež ostaja. Kobal bo najverjetneje moral na sodišče, saj so proti njemu vložili kazensko ovadbo.