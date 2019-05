Doma sem beden, skurjen in čisto nič smešen

Na malih zaslonih, odrih, dogodkih, v radijskih etrih in še marsikje drugje so neizmerno zabavni, doma pa večinoma sproščeni, a malce manj duhoviti tipi, nekateri celo pravijo, da so zategnjeni in dolgočasni. Znane slovenske komike smo povprašali, kakšni so v resnici.