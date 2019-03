Za večerjo Vesna pojedla šest sendvičev

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Kar šest jih je zmazala za večerjo. FOTO: Getty Images, Istockphoto

V šovu The Biggest Loser Slovenija so tekmovalci prestali prvi trening. Trenerjainsta bila z njimi kar zadovoljna, po treningu pa so se podali tudi na prvi nakup. Sledil je obisk nutricionistke, ki jim je dala nasvete za prehranjevanje.je ob tem razkrila, da nekoč za večerjo pojedla šest sendvičev zapored. Za hujšanje se je 55-letnica iz Polenšaka odločila, ko ji je hčerka rekla, da jo je sram predstaviti svojemu fantu.Voditeljicaje tekmovalcempripravila presenečenje – novega člana. Vendar na veselje tekmovalcev to ni nov tekmec, temveč hrček. Saša je pojasnila, da ga je prinesla, ker jim bo na trenutke grozno, saj ne bodo s svojo družino, in takrat bodo lahko šli gledat hrčka. Poleg tega naj bi deloval kot motivacija, ko bo telovadil na svojem kolesu.Stanovalci so se strinjali, da mu dajo ime Biggy. Enako je ostalo tudi po tem, ko so ugotovili, da je ženskega spola.