Za tisoč evrov se ji ne izplača delati

Soočenje s Slavkom Bobovnikom jo je pretreslo.

To pomeni plačo s turnusi in nočnim delom.

Indira Ekić, ki po uspešnem hujšanju v šovu The Biggest Loser Slovenija nadaljuje še bolj uspešno kariero vizažistke in spletne influencerke, je na svojem profilu na instagramu nedavno presenetila s poročnimi fotografijami. A vse skupaj je bila le reklama, pri kateri sta sodelovala s fantom, s katerim sta se spoznala prav v omenjenem šovu. Par si pogosto javno izreka ljubezen, Indira je tako nedavno pod fotografijo zapisala, da prav zaradi njega verjame v pravljice.Po izobrazbi je sicer medicinska sestra, a nima želje delati v zdravstvu, čeprav so ji v tej branži ponudili delo na nekem oddelku. »To pomeni plačo s turnusi in nočnim delom za od tisoč do tisoč dvesto evrov. Tukaj pa delam za neprimerno več denarja in ob veliko boljših razmerah. Ni računice,« pravi svetlolaska, ki je tudi obraz in ambasadorka številnih blagovnih znamk ter promotorka športnega življenja. »Sem cenjena, srečna, dovolj plačana in zadovoljna,« zatrjuje Indira, ki jo zelo kmalu čaka povsem drugačen izziv, in to znova pred kamerami.Preizkusila se bo namreč v posebni oddaji Milijonarja, ki ga vodiin v katerem se bodo v studiu zbrale vplivnice in vplivneži z različnih področij. Indira je v oddaji v družbi youtuberkein novinarkenadvse uživala, čeprav je bil vroči stol zanjo pravi šok. Zaradi dejstva, da se bo morala podati na soočenje z vprašanji in s Slavkom, je celo pozabila ime prijatelja, ki je bil v pripravljenosti za njen klic na pomoč.