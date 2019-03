»Višek pokvarjenosti! SAZAS, sram naj vas bo.«

Trenutno UPornik zbira sredstva za pomoč mamici z dvema otrokoma, ki ji grozi izguba stanovanja in s tem tudi otrok. Manjka jim še 461 evrov in celoten dolg bo poplačan. Pomagate lahko z nakazilom na tekoči račun (SI56 6100 0001 3621 087, referenca: SI99, namen: MAMA D) ali poslanim SMS na 1919, v katerega napišete: UPORNIK5.

»Avtorsko delo očitno cenjeno manj«

, neumorni borec za pravice odrinjenih in gonilo društva UPornik, ki plačuje položnice številnim revežem z družbenega dna, se je na svojem facebook profilu razburil zaradi pozivaTa od društva zahteva plačilo 165 evrov, ker so na dobrodelnem koncertu javno vrteli glasbo.»Na bruhanje mi gre ... Prosjačim ljudi za denar, prosjačim umetnike za koncerte … Vsi brez izjeme delamo za dobro ljudi in potem se najde neki SAZAS, ki nam zaračuna 165 evrov zato, ker smo imeli dobrodelni koncert,« je zapisal Krabonja. Ta je še povedal, da je bilo na koncertu vse zastonj, da niso porabili niti centa in da društvo sploh nima toliko denarja, da bi lahko plačalo ta račun.»Višek sprevrženosti in pokvarjenosti! Sram naj vas bo.« Tako je zahtevo SAZASA označil jezen Krabonja, z njim pa se strinjajo številni komentatorji, ki ne varčujejo z ostrimi kritikami na račun te organizacije, ki je bila že večkrat predmet podobnih nesoglasij.Na naše vprašanje SAZAS-u, ali v omenjenem primeru ne bi zmogli narediti izjeme pri zahtevani vsoti in s tem tudi sami prispevati za dober namen, so nam iz združenja odgovorili, da so prepoznali prostovoljstvo, zato so društvo Upornik delno oprostili plačila avtorskega honorarja, in sicer v višini 50 odstotkov. Svojo odločitev pa opravičili tako: »SAZAS avtorski honorar za izvedena dela mora obračunati, kljub temu da je prireditev dobrodelna.«Ob tem so opozorili tudi na to, da so bili društvu Upornik izstavljeni tudi računi za prodajo vstopnic prek posrednika in iz tega sklepali, da je »avtorjevo delo očitno cenjeno manj kot pa delo drugih oganizacij«.