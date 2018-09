Vijolična 2Cellos spravila Maribor na kolena

Poskrbela sta za največji 2Cellos spektakel v Sloveniji doslej. FOTO: MEDIASPEED.net

leta Luka Šulić ni stal pred občinstvom v rodnem Mariboru.

V dresih NK Maribor FOTO: Facebook/2Cellos

Množici sta vzela dih z venčkom pesmi Oliverja Dragojevića.

Snežni stadion, ki ga večina pozna kot ciljno areno smučarske proge za Zlato lisico, je tokrat zaživel v popolnoma drugačni luči. Tehnično dovršena postavitev arene in seveda enkraten koncertni spektakel dvojca 2Cellos sta v Maribor pripeljala več kot 15.000-glavo množico.Zahvala za ta neverjetni večer grein, klasično izobraženima violončelistoma, ki zmeraj poudarjata, da je bil njun osnovni namen podreti vse predsodke o čelu in meje med glasbenimi žanri. In to jima je znova tudi uspelo. Poleg največjih uspešnic sta zbrani množici vzela dih in napolnila oči s solzami z venčkom dalmatinskih pesmi, ki nas je zapustil v tem letu.To pa ni bilo edino presenečenje večera, saj sta zaigrala še pesem na Golici, in le redko kdo je še ostal na svojem sedežu. Za nameček sta na oder stopila v dresih NK Maribor, kar je še dodatno razvnelo občinstvo, navdušeni publiki pa sta obljubila, da se v Maribor vrneta tudi naslednje leto. In glede na to, da Luka Šulić ni mogel skriti sreče in zadovoljstva, da je lahko po štirih letih spet stal pred domačim občinstvom, jima lahko verjamemo na besedo.Koncerta se je z ženo udeležil tudi mariborski podžupan, med obiskovalci smo zasledili, ki se je dogodka udeležil v družbi svoje. Par se strinja, da tovrstnih koncertov na Štajerskem primanjkuje, in upa, da bo v prihodnosti več tovrstnih priložnosti. Temu prikimava tudi lastnik Radia CityRadio City je bil v preteklosti organizator vsakoletnih koncertov na Snežnem stadionu, ki so jih prirejali ob koncu šolskega leta in jih ni zamudil nihče. No, morda je bil pa ta koncert dobra iztočnica, da obudijo staro tradicijo.