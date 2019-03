Potem ko je, medtem ko je še bila ozvočena, lanska zmagovalka Eme Lea Sirk dala jasno vedeti, kaj si misli o tem, da ni zmagala njena favoritka Raiven, so se na družbenih omrežjih o zmagovalni pesmi Eme 2019 z naslovom Sebi Zale Kralj in Gašperja Šantla, je nastalo kar nekaj parodij na njuno zmagovalno pesem.



Svoj prispevek sta dodala še znana slovenska igralca Klemen Slakonja in Jurij Zrnec, ki sta se oblečena v belo posnela pri izvajanju priredne pesmi Sebi. Kaj pravite?