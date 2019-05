VIDEO: Žalostno! Uspešna na Evroviziji, doma pa tak sprejem

Prihodnje leto na Nizozemsko



Na letošnjem, že 64. tekmovanju za pesem Evrovizije je zmagala Nizozemska, ki je s pevcem Duncanom Laurenceom tudi veljala za letošnjega favorita. Žirije in gledalce po Evropi je prepričal z osebnoizpovedno pesmijo Arcade. Slovenskima predstavnikoma so stavnice napovedovale 20., na koncu pa sta se uvrstila na 13. mesto. kušnjo sta označila za noro, Gašper pa je izrazil še dvom, da bosta kdajkoli sprocesirala to, da ju je opazovalo 200 milijonov ljudi.





Na Letališču Jožeta Pučnika so danes sprejeliin, ki sta Slovenijo uspešno zastopala na tekmovanju za pesem Evrovizije v izraelskem Tel Avivu. Domov sta se vrnila nasmejanih obrazov in na letališču najmlajšim oboževalcem že razdelila nekaj avtogramov.Na letališču Jožeta Pučnika so slovenskemu evrovizijskemu dvojcu oboževalci, sorodniki in prijatelji pripravili topel sprejem, manjkal pa ni niti šopek rož. Pričakali so ju tudi novinarji in fotografi, ki so se razveselili avtogramov. A ostalih ljudi, sodeč po posnetkih, ni bilo veliko.Več na posnetku.