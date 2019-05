VIDEO: Zala in Gašper presenetila v Odmevih

insta se po 13. mestu na Evroviziji v Izraelu vrnila domov . Naša predstavnika sta na evrovizijskem odru nase opozarjala tudi z minimalistično belino , ko sta bila oblečena v bela oblačila, na kar smo se že tako navadili, da smo bili presenečeni, ko sta se v Odmevih na RTV Slovenija pojavila oblečena v temneje.Med gostovanjem prije bila Zala oblečena v črne hlače in rjav pulover prek bleščeče majice, Gašper pa v sivo majico. Deležna sta bila številnih kritik, ker sta na Evroviziji včasih delovala nezainteresirana,, kot da si ne želita biti tam.Zala je poudarila, da je bila Evrovizija zanju neprecenljiva izkušnja.»Najbolj se mi je vtisnilo v spomin, ko se je šov končal, sva šla z Gašperjem malo naokoli in je bilo povsod polno smeti, steklo je bilo povsod od razbitih kozarcev, rože so ležale naokoli, cedeji, slike … Bilo je prav grozljivo, en človek je vrata strgal s stene,« je povedala Zala.Gašper je dodal, da se »vse razpuhti v istem trenutku, ko se oznani zmagovalca. Noro je tudi, ko sva se prišla v dvorano predstavit, ko sva šla prek balkona, je bilo vzdušje noro. Še zdaj je zvok tiste množice v glavi, po moje primerljivo s kakimi gladiatorskimi igrami.«Preberite še:Od začetka jima je bila všeč italijanska pesem, v spomin so se jima vtisnile tudi poljska ter islandska in zmagovalna nizozemska pesem. Dotaknili so se tudi nastopa, ki so jo po nastopu raztrgali, da je 'fušala'. Gašper je nastop kraljice popa ocenil kot zelo dobro izdelan: »Vsak aspekt je bil v nulo dodelan, jaz to spoštujem. To je izkušnja zase. Načeloma je dosti lažje kritizirati. Če lahko kdo bolje naredi od nje, mu ne branimo.«