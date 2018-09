VIDEO: Težave na vidiku? Policisti šokirali znanega slovenskega reperja

KRANJ – Policisti so poostreno nadzirali ravnanje pešcev in voznikov v odnosu do pešcev, so sporočili iz PU Kranj. Hujših nepravilnosti niso ugotovili, so pa zaznali večje število pešcev, ki so namesto predse gledali v mobilni telefon. O tem, koliko dogajanja pred sabo so videli, medtem ko so strmeli v zaslon, jih niso vprašali, je bilo pa očitno, da niso bili pretirano osredotočeni na promet. Podatka o tem, koliko nesreč se zgodi zaradi tega razloga, v policijski statistiki ni, po besedah policistov pa lahko domnevamo, da gledanje v mobilnik bodisi zaradi pisanja sporočil, uporabe interneta ali spletnih omrežij odvrača pozornost od dogajanja v prometu, pešec pa je zato bolj izpostavljen nevarnosti prometne nesreče. Primerljivo s pijanim človekom Pešec, ki gleda v telefon namesto na cesto, običajno kasneje reagira na situacije ali pa sploh ne, pogosto se ustavlja, težje pravočasno opazi ovire, manj je pozoren na promet (posebej nevarno je to lahko pri prečkanju ceste in pri hoji ob cesti), zato prihaja do izsiljevanj prednosti in drugih nevarnosti (podobno, kot če bi bili pijani ali bi med vožnjo upravljali avtoradio ali druge elektronske naprave v vozilu oziroma telefonirali), opozarjajo policisti.



Gledanje v mobilni telefon med hojo ni prekršek, je pa lahko nevarno. Zaradi seznanjanja javnosti o tem, kako mobilni telefon pešca pritegne nase in kako takrat človek ne vidi ničesar okoli sebe, so policisti in Denis Porčič - Chorchyp ustvarili preventivni video, ki so ga objavili na facebooku PU Kranj.