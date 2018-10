VIDEO: Stipo je car! Vrgli so ga iz Talentov

Poskus uboja v Ljubljani: 44-letnica z nožem nad partnerja

LJUBLJANA – Na območju Most v Ljubljani sta se v soboto popoldne v stanovanju sprla partnerja, pri čemer je 44-letnica z nožem poškodovala 43-letnika. Slednjega so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Kot so sporočili iz PU Ljubljana, njegovo življenje ni ogroženo. Napadalki odvzeli prostost Policisti so 44-letnici odvzeli prostost zaradi poskusa uboja. V