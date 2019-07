VIDEO: Šok na slavju: 18-letna Rebeka omedlela ob slovenskem pevcu

Priljubljeni slovenski pevec, ki že leta navdušuje oboževalke, jeiz Radelj ob Dravi želel popestriti rojstni dan. Slavljenko (18) so ob jubileju želeli presenetiti z njenim priljubljenim pevcem, a je bilo presenečenje zanjo prevelik šok.Medtem ko je imela zavezane oči, gostje pa so stali okrog nje, ji je Omar Naber zapel Vse najboljše. Dokler ga ni videla, se je dobro držala, ko pa je snela prevezo, kar ni mogla verjeti svojim očem in se je samo še zgrudila. Še dobro, da je v tistem trenutku za njo nekdo stal, sicer bi bil padec na tla lahko še boleč.Dekle je kmalu prišlo do sape, slavje pa so najverjetneje nadaljevali kot se za polnoletnost spodobi.Omar je posnetek delil na instagramu in mladenki za nameček poslal še nekaj srčkov ter ji namenil nekaj spodbudnih besed: »Rebeka, ti si moj navdih.«