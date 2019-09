VIDEO: Slovenski glasbenik znorel nad slovenskimi politiki: Jezen sem kot ris!

Še vedno lahko pomagate:



Včeraj je Slovenija zbrala že 686.124,11 evra. Seveda številka pridno narašča tudi danes. Pomagate lahko tudi s sporočili SMS. Na številko 1919 vpišite besedo KRIS5.



Donacije za zdravilo zolgensma se zbirajo tudi na TRR:



SI56 0510 0801 6627 635

Palčica pomagalčica

Namen nakazila: za Krisa

Splet je v zadnjih dneh preplavil posnetek glasbenika in humorista, ki se je med vožnjo v avtomobilu razjezil nad razmerami v državi. Kot mnoge druge se je tudi njega dotaknila zgodba 19-mesečnega Krisa iz Kopra, ki nujno potrebuje finančno pomoč za zdravljenje v tujini . Kris je združil vso Slovenijo in zbiranje denarja poteka praktično povsod.Odzvali so se številni glasbeniki, športniki, podjetniki in tudi neimenovani posamezniki, ki želijo pomagati. Dobnik pa se je obregnil ob slovenske politike in njihovo neodzivnost. Posnetek je delilo že več kot 12.000 ljudi, ogledalo pa si ga je preko 150.000. Dobnik se je obrnil na župane, poslance in druge politike. »Besen sem kot ris! Gospod, kako vas ni sram, da ne najdete 2,3 milijona za otroka, ki je Slovenec!?« Pravi tudi, da se za vse drugo vedno najde denar, še pove. K pomoči je pozvalin vse poslance.in Zoran Janković sta se že odzvala. Ljubljanski župan obljublja veliki dogodek v Stožicah, kjer bodo zbrana sredstva namenjena za pomoč Krisu, Pahor pa je na facebooku objavil, da je postal častni pokrovitelj nogometne tekme, kjer bodo zbirali sredstva za zdravljenje malčka.