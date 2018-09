VIDEO: Slovenska misica pred poroko skoraj obupala

»Jokala sva oba. Jokali smo vsi«

LJUBLJANA – Nekdanja misicaje na svojem blogu Najina sanjska poroka razkrila podrobnosti svojega sanjskega dne, ko je avgusta zvestobo obljubila dolgoletnemu partnerjuNa poroko v Žički kartuziji sta povabila 57 svatov. Kljub manjšemu številu ljudi Groharjeva bodočim nevestam svetuje, naj poroko načrtujejo vsaj leto in pol prej. »Verjemite mi, prihranile boste veliko stresa. Od rož, ostale dekoracije, kontaktiranja vseh izvajalcev, urnika, hrane … Midva si nisva želela beliti glave s tem, sploh pa ne na najin dan.«Izbira obleke ji je povzročala največ preglavic, a je nazadnje le našla svoj pravi poročni kotiček. »Preden sem prišla v Sanjsko obleko, sem pomerjala obleke v drugem salonu in lahko rečem, da sem skoraj obupala. Po več kot 20 oblekah namreč še vedno nisem našla prave.«»Ko sem stopila na belo preprogo, si nisem upala pogledati najinih svatov niti Mateja saj sem vedela, da se bom 'zlomila'. Pa sem ga pogledala in seveda, kaj pa drugega, jokala sva oba. V bistvu smo jokali vsi, še fotografinja,« se spominja Sanja. Solze sreče so zabeležile tudi kamere, kar si lahko ogledate na spodnjem posnetku.Svoj prvi ples kot mož in žena sta zaplesala ob pesmi Just the two of us (Bill Whiter), ki ju spremlja od začetka njune ljubezni.