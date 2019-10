VIDEO: Slovenska lepotička priznala, da ga »spusti« v javnosti

Slovenska pevka, kije svojo glasbeno kariero začela pred slabimi desetimi leti, se je tokrat predstavila v nekoliko drugačni luči. Znana slovenska vplivnica, ki jo poznamo pod imenom Lepa afna, jo je povabila na snemanje izzivov. Oboževalci so jima pomagala izbrati vprašanja in naloge, ki sta jih morali izmenično opravljati, vse skupaj pa sta tudi posneli.Zorjanova se je znašla pred težko dilemo. Lea ji je namreč zastavila vprašanje, koga bi izbrala, če bi morala izbirati medin, ki sta njena mentorja, glasbena producenta in prijatelja. Nika se najprej ni želela opredeliti, potem pa je s težkim srcem izbrala Marjetko.Za lepotičko Leo pa je bilo vprašanje sledilcev, ali kdaj potiho »spusti« kakšnega v javnosti, in brez sramu je priznala, da to stori. Zgodilo se je tudi že, da je krivdo za smrdeči prdec zvalila na druge. Vse izzive pa si poglejte na posnetku.