VIDEO: Ste videli, kateri dve slovenski besedi sta namučili Španca?

Učenje tujega jezika je lahko zelo težko. Tudi za jezikovno nadarjene se najdejo besede, ki gredo težko z jezika, in ker slovenščina velja za precej težek jezik, ne preseneča, da se včasih zaplete tudi tujcu, ki že več let živi v Sloveniji. To je na zelo simpatičen način pokazal, Španec, ki že nekaj let živi v Sloveniji.Juan, na spletnih omrežjih znan kot BogiŠpanec, je objavil posnetek, kako skuša izgovoriti besedi smrekovi vršički. »Nova najtežja beseda v slovenščini,« je komentiral. Da mu beseda oziroma besedi sploh nista šli tako slabo z jezika, pa lahko preverite na spodnjem posnetku.»Nič mi ni jasno. Sovražim sklanjatev in včasih 'zmedam' besede,« se na svojem twitterju predstavlja Juan, ki živi v Mariboru, pred časom pa se je pošalil tudi iz kurentov.