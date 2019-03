VIDEO: Renato iz Ljubezni po domače brez Tamare, bil je brutalno iskren

Na začetku malo težko

Tamara pravi, da je Renato zvest, jo nasmeji in jo razvaja. FOTO: Youtube

»Vse. Videz, karakter, sicer je mal' tečna. Drugače pa vse, sicer ne bi bil z njo.« Tako o tem, kaj mu je všeč na puncigovori. Spomnite se ga lahko iz prejšnje sezone Ljubezni po domače. Pred kamero je priznal, da se je za njo odločil, ker boljše izbire ni bilo. Kot pravi, jo je dosti dobro spoznal in videl, da je med kandidatkami najprimernejša zanj. Vsekakor pa mu ni žal, da jo je izbral., ki jo je Tamara morala premagati, da bi prišla do Renatovega srca, je dejal le, da se je ni imel priložnosti dobro spoznati in da sta čisto različna: »Ni vsak za vse in ona ni za kmetijo. Konec debate. Tudi če bi jo izbral, prav dolgo ne bi bila skupaj. Nimam živcev za te stvari.«Tamara se je preselila k njim. Zaupala je, da ji je bilo na začetku malo težko, saj je bila nekaj časa sama: »Večinoma časa sem ga čakala v sobi. Brez prave družbe. Ne morem si tuje hiše prisvojiti.« Povedala je še, da je bila njena prva prijateljica kobila Gina. A zdaj so se stvari že spremenila, postala je že čisto domača.Renato je pokomentiral tudi ženske v zdajšnjem šovu: »Zame osebno ni nobene primerne ali pa da bi mi kakšna v oči padla. Sicer pa ne izbiram jaz to rundo. Važno, da bodo kandidatom všeč.«