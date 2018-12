VIDEO: Postavna Slovenka razkrila, kakšne moške obožuje

Postavna manekenka in nekdanja miss Hawaiian Tropicse je v svojem videoblogu razgovorila o osrednji temi decembrskega časa – petardah. »Kljub vsakoletnim opozorilom, tragičnim zgodbam in prošnjam, ki kar mrgolijo na socialnih omrežjih, poki še zmeraj odmevajo po Sloveniji. Vsako leto se kljub dejstvu, da so petarde v Sloveniji prepovedane, pripeti kakšna žalostna nesreča in čas je, da temu naredimo konec,« je povedala Tina.Za moški del populacije ima sporočilo. »Veš, kaj nas ženske navduši? Kakšne moške imamo rade? Hude ženske, tako imenovane petarde in rakete, raje povabi na zmenek. /.../ Pokajte raje šale, jo nasmejte in uspeh je zagotovljen. Ali pa navsezadnje: naj pokajo zamaški od šampanjcev, decembru primerno, le petarde pustite na miru.«