Šov Ljubezen po domače je že v polnem teku, v petkovi oddaji pa bo na svojo kmetijo snubce sprejela tudi odločna. Kot je videti v napovedniku oddaje, je iskalka ljubezni fante pričakala s kozarčkom žganja. A ko je z njimi nazdravila, je storila nekaj, česar tekmovalci zagotovo niso pričakovali.Odločna kmetica je s fanti nazdravila in nakazala, da bo spila kozarček žganja, a je tekočino spretno zlila za hrbet. Če so Darjini snubci opazili, kaj je storila in kako so se na to odzvali, bomo videli v večerni oddaji.Darja prihaja iz Šentruperta na Dolenjskem in šteje 50 pomladi. Obožuje konje, za svojo kmetijo pa skrbi sama. Želi si pridnega in delavnega fanta, s katerim bi se razumela in kdaj skupaj tudi kaj zapela, je povedala pred začetkom oddaje.