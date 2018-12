VIDEO: Po številnih provokacijah ga je Murko končno pokazal

je že nekaj tednov napovedoval izid videospota in končno je tu. Objavil je pesem z naslovom Ritka prehlajena, v katerem ne manjka zapeljivih teles. V spotu se pojavi tudi znani 'prestopnik'iz dvojcain Pici.»Po hitu Šok, ki še zmeraj podira rekorde, vam tokrat predstavljam novo pesem, ki bo zagotovo obnorela Slovenijo. Vsak vaš komentar, deljenje objave in like mi ogromno pomeni. Hvala, res hvala, da ste 15 let del moje zgodbe in da je bazen moje publike iz leta v leto globlji. Sedaj pa gre zares ... Ritke moje /.../ Ritka prehlajena si želi, da čim večkrat kihne iz vašega radia, računalnika ali nosilca zvoka. Rad vas imam in hvala vsem že vnaprej, ki boste poskrbeli, da še ena moja uspešnica nikoli ne bo pozabljena,« je zapisal Murko.