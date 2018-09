VIDEO: Pahor se je znojil, Trump pa gladko mimo njega

NEW YORK – Predsednik republikeje zaprisežen tekač in svojemu hobiju se ne odpove niti na službenih potovanjih. Na svojem instagramu je sinoči objavil videoposnetek s teka po Manhattanu in zapisal: »me je prehitel na Manhattnu.«Mnogi so Pahorju pod videom čestitali, z besedami »Zdrav duh v zdravem telesu«, »V vozilu vas je prehitel, v teku vas ne bi«, »Čestitke za ekološki način prevoza«.Pahor se skupaj z voditelji iz 124 držav udeležuje 73. zasedanja generalne skupščine Združenih narodov. V New Yorku ga spremlja tudi zunanji minister, pridružil pa se jima je tudi zdravstveni ministerDan pred skupščino ZN se je Pahor sinoči udeležil tradicionalnega sprejema, ki ga za vodje delegacij prireja predsednik ZDA skupaj s prvo damo. Udeležil se je tudi več dvostranskih srečanj. Med drugim s kolegom iz Ganein predsednikom Evropske komisije. Na urniku so do konca tedna še srečanja s predsedniki Turčije, Švice, Kosova in Islandije ...