Predsednikvedno znova preseneča s svojo spontanostjo. Tokrat je objavil posnetek, na katerem se po trgovini vozi s skirojem. Kako je bil tako otroško razigran? V eni izmed ljubljanskih trgovin je obiskal sina, ki tam dela, in si privoščil en krog.O dogodku je zapisal (nelektorirano): »Sinoči me tamau, ki dela za žepnino v eni od ljubljanskih blagovnic pokliče, da ima nekaj zame. In kao naj pridem tik pred zaprtjem, da bom naredil najmanj škode (ej, halo?). Pridem in mi potisne v roke skiro. Nisem vedel, da gre tako hitro in da ima tudi zavore. Skoraj sem povozil gospoda. Opravičil sem se, mislil je, da je skrita kamera.«