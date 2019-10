Skupina Lumberjack je vse bolj priljubljena med ljubitelji domačega rocka. Prihajajo iz Dolenjske in ta mesec delajo z vsemi močmi pri svoji drugi plošči. Vseeno pa so našli čas, da so se ustavili pri Denisu Avdiću na Radiu 1, in navdušili so, a ne z ravno tipično rock pesmijo. Preoblekli so namreč legendarno narodno-zabavno uspešnico ansambla Lojzeta Slaka Čebelar v svojo rock različico.