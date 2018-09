VIDEO: Na CNN udarili po Melanii: Naj se vam nikar ne smili

»Naj se vam Melania nikar ne smili,« je ljudi pomirila znana ameriška komentatorka.

Imigrantka iz Slovenije

Ugledna ameriška komičarka, pisateljica, igralka in redna komentatorka oddaje The View na ameriški televizijski mreži CNNsi je privoščila ameriško prvo damo. Meni, da nikomur ne sme biti hudo za Trumpovo, saj je, še preden je postala prva dama, »živela v Sloveniji in ni počela ničesar«.Beharjeva je prepričana, da se ima gospa Trumpova zelo dobro, odkar je prišla v ZDA, zato meni, da ljudje ne bi smeli biti zaskrbljeni ob govoricah o njenem nesrečnem zakonu z: »Zdaj uživa sadove ameriške države. /.../ Njeni starši pa uživajo ob možnosti, ki jim je zagotovila verižna migracija. Mnogi ne. Zakaj mu potem ne bi stala ob strani? Živela je v Sloveniji in ni počela ničesar. Ne vem, kaj je počela. /.../ O. K., bila je model, zdaj pa je prva dama.«Omenjena izjava je v videoposnetku od šeste minute dalje.