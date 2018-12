VIDEO: Luksuzna dekliščina znane Slovenke

Svetlolasa podjetnica in zaročenka, ki ga večina ljudi pozna kot očeta elektronske scene,je na spletnih omrežjih objavila videoposnetek in slike s svoje sanjske dekliščine.11 deklet je tri dni praznovalo dekliščino v luksuzni vili v Dubaju, za to pa so poskrbele njene prijateljice. Kot je zapisala, so ji pripravile dekliščino, boljšo kot v nanizanki Seks v mestu.»Vse od začetka pa do konca sem se počutila kot princeska,« je zapisala na instagramu. Dekleta so čez dan obiskala tudi puščavo, zvečer pa so se zabavala v lokalnem klubu.Uroš in Senka sta se našla spomladi 2016, svojo ljubezen pa bosta kronala s poroko 19. januarja. Večno zvestobo si bosta obljubila v ljubljanski Operi, na baletnem odru pa se bosta do zgodnjih jutranjih ur zabavala s povabljenimi izbranci.