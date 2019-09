VIDEO: Krisova babica in dedek nista zadrževala solz: On je najlepši sonček

Kako pomagati?

Vsi, ki bi želeli pomagati Krisu, lahko sredstva nakažete na TRR:



SI56 0510 0801 6627 635

Palčica pomagalčica

Namen nakazila: za Krisa



Lahko pošljete tudi SMS KRIS5 na številko 1919 in s tem prispevate 5 evrov.

je v jutranjem programu gostil stara starša malega Krisa Zudicha, ki je v teh dneh združil Slovence, saj s svojo ganljivo zgodbo nikogar ne pusti ravnodušnega. Babicain dedeknista zadrževala solz, ko sta govorila o svojem malem borcu. Ekipa je ostala brez besed, ko je babica odgovorila na vprašanje, kakšen otrok je njen vnuk. »Kris je najlepši sonček,« je dejala in v tistem trenutku ni mogla zdržati solz. Povedala je tudi, da je njegova igra zaradi bolezni zelo omejena in da je najraje v družbi domačih. Tudi za svojo hčersta našla same lepe besede. Oče Egon je povedal, da je prava borka in da se zelo trudi. Irena je še dodala, da ona tolaži njih in ne obratno.Po telefonu se je oglasila tudi mama Ana in povedala, da je močna in da je solze obrisala že pred kakšnim letom. Dodala je še, da je za zdaj Krisovo stanje stabilno in da sta trenutno na rehabilitaciji.Do sedaj je bilo prek dobrodelne organizacije Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki zbranih več kot 500 000 evrov.