VIDEO: Ko so bili kmetje v areni, je na posestvu zaškripala postelja

Vzeli sta tudi sir. FOTO: Voyo.si

Odpadnikom v Kmetiji je prekipelo. Siti so vsakodnevnega kruljenja v želodcu, zato so se odločili, da zadevo vzamejo v svoje roke. Medtem ko je v areni potekal dvoboj medin, soinpreskočili ograjo in si postregli s hrano v kuhinji. Med drugim so odnesli tudi šunko, sir, zelenjavo, moko in straniščni papir.V času, ko sta ženski praznili kuhinjo, se je Rene odpravil v eno izmed sob na posestvu in se vrgel na posteljo, ta pa ni prenesla njegove teže in se je polomila.Ali bodo tekmovalci opazili, da so imeli nenapovedan obisk, bomo videli že v prihodnji oddaji. Vsekakor pa ne bo vesel niti lastnik postelje, na katero je skočil Rene.Trojica o svojem obisku posestva ni želela povedati četrtemu sotrpinu,, saj mu, kot je dejala Adrijana, ne zaupajo povsem. A najstarejši med odpadniki je ugotovil, kaj so storili. Jih bo izdal preostalim?