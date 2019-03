Predsednik Slovenijesvojih sledilcev na družbenih omrežjih ne pusti (za)spati. Skoraj vsakodnevno poskrbi za kakšno objavo, katere vsebina je največkrat bolj lahkotna, skratka ne preveč uradna. Prav prisrčna je bila njegova zadnja objava na instagramu, kjer je objavil posnetek triletnegaNa vprašanje mame, kdo je predsednik Slovenije, Oskar kot iz topa odgovori: »Pahoj, Pahoj Bojut.« Sledilci so bili nad objavo navdušeni in jo nagradili z veliki srčki, Pahor pa je še enkrat pokazal, kdo je »kralj instagrama«.Predsednik je Oskarja povabil na obisk v predsedniško palačo in v šali dodal, da se mu lahko pridružijo tudi starši, »če bodo pridni«. Res ljubko, predsednik.