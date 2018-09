VIDEO: Denise Dame v seksi trojčku, poljubljala je tudi žensko

Slovenska glasbena zasedba Seven Days In May ima nov spot, glavno vlogo v njem pa igra najbolj znana in zaželena Korošica –. Vroča svetlolaska, ki je zaslovela z objavljanjem provokativnih videov na spletu, je tokrat odigrala vlogo fatalne ženske, ki se na zadnjem sedežu prestižnega jeklenega konjička poljublja z žensko.Skupina je videospot za skladbo Trip predstavila v začetku meseca, še ta mesec pa jih bo mogoče slišati na jesenski turneji s Siddharta. Ob video, ki so ga objavili, so zapisali, da je »ljubezni za vse dovolj«.