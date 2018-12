VIDEO: Aneta in Nik končno razkrila, ali sta par

V studio Radia 1 so prišli finalisti šova Kmetija in razkrili ozadje nekaterih dogodkov. Kdo je seksal je v šovu, jih je vprašala Anja Ramšak. Vsi so bili skrivnostni in so se vprašanju le nasmejali. Ali sta Aneta in Nik res uživala v posteljnih radostih, bo očitno ostala skrivnost. Skrivnostna sta bila tudi Denis in Franko.



Nik in Aneta sta odgovorila tudi na vprašanje, ali ljubezen med njima še traja, saj se je veliko govorilo o tem, da sta par in da sta se v oddaji celo zaljubila. Oba trdita, da ljubezni ni bilo, sta pa postala dobra prijatelja.